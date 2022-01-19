Бюджетников Петрозаводска огорошили печальной новостью

В новом году заработная плата бюджетникам Петрозаводска вовремя выдаваться не будет. Об этом 20 лет назад с прискорбием сообщили журналистам на пресс-конференции в департаменте социального развития мэрии. Работникам ЖЭУ, возможно, и вовсе придется затянуть пояса, хотя, казалось бы, куда уж больше?! Трёхмесячный разрыв в выплате зарплаты может увеличиться – предупредили чиновники.

После повышения зарплаты молодой учитель стал получать около трех тысяч рублей. Учитель со стажем – в пределах пяти с половиной. Зарплата врачей тоже увеличилась примерно в два раза. Однако, труд далеко не всех бюджетников оценили высоко. Уборщицы, младший медицинский персонал, дворники – они по-прежнему находились за чертой бедности. Им платили чуть больше тысячи рублей. И вот – всех бюджетников объединила новость: получать новую зарплату вовремя им возможности не дадут.

«Источники для выплаты вот этой дополнительной заработной платы (имеется в виду – деньги на ее повышение) федеральные не предусмотрены. Там очень четко прописано, что эти выплаты должны производиться субъектами РФ за счет средств бюджетов», - пояснил директор департамента экономики и финансов Михаил Кузнецов.

На выплату зарплат в бюджете города тогда было заложено 412 миллионов рублей. Это ровно на 224 миллиона меньше, чем требовалось. При таком положении дел денег хватит только до августа – говорили чиновники Петрозаводска. Что дальше – неизвестно. С 1 января ежедневно на выплату зарплат поступали 60% собственных доходов. Но эти деньги проблему не решали. Только по январю дефицит средств уже составил 13 миллионов. «Дефицит у нас останется в любом случае, - пояснил Кузнецов. – Даже если Минфин полностью выполнит свои обязательства в соответствии с законом о бюджете РК и перечислит нам всю сумму дотаций. Нам средств на выплату зарплат не хватит все равно. Так или иначе мы должны быть готовы к тому, что задержки в выплатах будут». Декабрьскую зарплату получили учителя не всех школ. С финансированием работников ЖЭУ дело было совсем плохо. Михаил Кузнецов объявил, что ситуация будет ухудшаться, чудес ждать не нужно, и задолженность превысит три месяца.

В петрозаводских маршрутных такси до сих пор так и не появились кассовые аппараты (ККА), хотя перед новым годом налоговики грозили за это штрафовать частных перевозчиков. Водители же считали, что налоговая неправильно трактует российское законодательство. Лига частного транспорта пошла в суд, чтобы там отстаивать свои права.

Налоговая считала, что частники аж со 2 декабря нарушают закон. Именно тогда вышло постановление РФ, которое запретило водителям маршрутных такси обходиться без ККА. С 2002 года фискальные органы обещали ввести штрафы от 50 до 100 МРОТ. У Лиги частного транспорта была своя точка зрения на это постановление и мнение налоговой. Председатель Лиги Надежда Бабарова заявила: «Мы только что собирались и обсуждали это. ККА устанавливаться не будут, по крайней мере до 14 февраля точно. В этот день пройдет рассмотрение в суде. Налоговая выезжает, пишет акты». Частные предприниматели надеялись, что суд примет их сторону. Но вот московские частники дважды уже обращались в Верховый суд и проигрывали дело. Но у столичных маршруток не было четких схем следования. В Москве они работали как городское такси, правда, по разумным ценам. А в Петрозаводске частники ездили по строго установленным маршрутам и временной схеме, стало быть, выполняли функции общественного транспорта. И именно на этом основании они надеялись на отмену нелогичного и, по их мнению, ничем не обоснованного решения об установке ККА. Точки над «и» должен был расставить Арбитражный суд 14 февраля.

Акция «Подари тепло», которая проходила в республике по инициативе председателя правительства Карелии Сергея Катанандова, получила неожиданное продолжение. Почин подхватила редакция «Комсомольской правды в Карелии». Журналисты издательства решили проверить, насколько милосердны наши люди к тем, кто в нетрезвом виде не может дойти до дома.

Акция началась с того, что на старый выпуск Комсомольской правды были выставлены фляжка водки, банка пива и закуска – консервированная сайра. Акция проходила под лозунгом: «Главная ценность – человек. Пусть и нетрезвый». Главный редактор Ольга Миммиева рассказала: «Мы решили взять нашего самого непьющего сотрудника, налить ему фронтовых сто грамм. Вскоре он у нас упадет в сугроб, и мы посмотрим, наши земляки будут ему готовы помочь или нет».

Самым непьющим сотрудником оказался менеджер редакции Константин Копырин: «Меня долго уговаривали, пришлось согласиться в конце концов. Жутко страшно. На улице такая слякоть. Просто не представляю. Наверное, придется лежать просто в луже». Костя решительно замахнул стакан водки, закусил сайрой и запил пивом для запаха. К проведению акции он был готов. Готов ко всему: «Со мной может случиться что угодно. Добрые люди могут даже вызвать милицию. Тогда не знаю, насколько сегодня день затянется». Жертву уложили в сугроб неподалеку от Автовокзала. Не прошло и минуты, как на лежащего человека обратили внимание. Это были два паренька, которые подошли к нему, чтобы попросить мелочь. Большинство граждан проходили мимо, иногда старательно обходя лежащего. Но все же находились добрые люди, которые предлагали помощь. Две добрые женщины – Клавдия Егоровна и Тамара – подняли нашего героя и предложили проводить до Автовокзала. За что получили искреннюю благодарность от редакции «Комсомолки». Клавдия Егоровна была готова предложить Константину булочку, которая лежала в ее сумке. За 20 минут эксперимента на лежащего в снегу человека обратили внимание лишь пятеро людей. (прим.ред. видео не является рекламой алкогльной продукции, ни к чему не призывает и ничего не пропагандирует, в видео демонстрируется социальный эксперимент, видео 18+)

Таким было 19 января ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.