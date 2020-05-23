Уникальные плотники из Петрозаводска построили в Англии «Валгаллу»

Ровно 20 лет назад в Петрозаводске заговорили о том, что, возможно, у нас появится еще один город-побратим. На сей раз английский. Об этом рассказали вернувшиеся из Великобритании петрозаводские плотники.

Впрочем, ездили они туда не налаживать побратимские связи, а работать. Оказывается, плотники, способные профессионально орудовать пилой и топором, сохранились к началу 21 века только в России. Наверняка все слышали о Диснейленде. Об английском парке «Blackpool Pleasure Beach» знали, по крайней мере в России, не так уж много людей. Тем не менее, это один из крупнейших и популярнейших детских развлекательных центров.

В 2000 году там как раз открывался новый комплекс аттракционов, стилизованный под эпоху викингов. Приступая к его строительству, англичане обнаружили, что технологический прогресс имеет и обратную сторону. А именно: в Европе не осталось плотников, которые могли бы так же обращаться с топорами, как это делали викинги. К счастью для устроителей парка, в 1998 году в Лондоне прошла выставка «Россия-Экспо». На ней помимо прочего были представлены работы бригады плотников из Петрозаводска под руководством Сергея Волова. К ним и обратились англичане за помощью.

Первое строение для парка было возведено в Петрозаводске, потом отправлено в Британию морем. Вслед за ним в Англию отправились и сами плотники. В итоге парк в Блэкпуле получил два здания для закрытого комплекса аттракционов «Валгалла». Результаты работы карельских плотников настолько впечатлили владельцев парка, что они сделали еще один заказ.

Петрозаводчанам пришлось реконструировать трехэтажное деревянное здание, построенное в начале 20 века, в ресторан. Причем, и снаружи, и изнутри он теперь выглядит так, как будто его действительно построили викинги. При сооружении этого, как и всех остальных зданий в парке петрозаводские плотники использовали родную карельскую древесину. Вернувшись домой они надеялись продолжить свои связи с Великобританией. Тем более, что администрация города Блэкпул выразила желание наладить более тесные связи со столицей Карелии. Кто знает, были ли еще подобные совместные проекты? Пишите в комментариях!

А вот любопытная новость про других наших друзей из Европы. В рамках программы, разработанной в недрах Европейского союза, Петрозаводск уже в третий раз посетил финский «Экологический грузовик». Их программа заинтересовала прежде всего владельцев дачных домов и приусадебных участков, которым предлагались новые экономически выгодные и экологически чистые способы ведения приусадебного хозяйства. Ну какое, казалось бы, дело финским экологам до наших компостных ям. Но нет! Колесили они по карельским трассам, разъясняя попутно земледельцам конструкцию принципиально нового и до смешного простого сооружения под названием «компостерный бак».

В отличие от дедовских способов приготовления удобрений изо всяческих отходов, предлагаемое ноу-хау из досок или фанеры позволяло за два-три месяца получить отличный компост из всего, что было когда-то «живым». Финны не надеялись, что все разом одновременно бросятся сооружать эти баки у себя на участках. Свои цели они видели в другом: постепенно, ненавязчиво воспитывать в людях экологическую культуру. Почему именно у нас? Потому что, во-первых, соседи. А во-вторых, у нас одна экологическая зона, а значит и проблемы общие.

Участники этой акции, похоже, по-своему ответили на два классических российских вопроса — «кто виноват» и «что делать». Виноваты мы все, потому что не думаем, когда выбрасываем мусор, вырубаем лес или сливаем отходы в реки и озера. Что делать? — начинать с себя. Сначала привести в порядок свой приусадебный участок, потом улицу, потом село, город. А там, глядишь, и вся республика преобразится. И сами здоровее станем, и гости к нам потянутся. Колесил по карельским дорогам экологический фургончик: Сортавала, Олонец, Петрозаводск. Добрались до местечка Ужесельга. Пять минут понадобилось, чтобы в самом оживленном месте у магазина соорудить что-то вроде агитационного пятачка. Народу собралось немного. Но не это главное. Один услышал, глядишь — соседу расскажет. А тот — другому. Так и полетит молва. Финны надеялись, что через некоторое время изменится отношение людей ко всему тому, что нас окружает. И частью чего мы с вами являемся.

18 мая отметили у нас Международный день музеев. Однако не все хранилища культуры встретили этот праздник в торжественной обстановке. На тот момент вот уже почти год был закрыт Музей изобразительных искусств. С 1 июня прошлого года в Музее ИЗО начался капитальный ремонт, который прибавил его сотрудникам массу хлопот. Но и принес облегчение, поскольку последнее время они работали под угрозой обвала крыши. Износ чердачных перекрытий в некоторых местах достигал 80%.

Как водится, дело не обошлось лишь заменой кровли. И частичный ремонт вылился в капитальный. Спустя год готовы были новые рамы для окон. Решили расширить входную зону, а лестницу и весь первый этаж приспособить для посетителей-инвалидов. В проекте были заложены анфилады залов второго этажа, то есть сквозной проход, как в Эрмитаже или Третьяковке. К открытию готовился новый зал скульптуры, которого (при наличии экспонатов) никогда до этого не было в музее. И это все не считая гипсокартонных потолков и стен, замены освещения и даже туалетов, которые планировали оборудовать в соответствии с евростандартами. Деньги на реставрацию здания музея ИЗО, памятника архитектуры 18 века, выделяли из республиканского бюджета. Финансовую помощь оказывало также министерство культуры РФ.

Как считало руководство, в сложных экономических условиях их основная задача сделать музей «культурным продуктом», который, как это не парадоксально, можно было бы выгодно продавать, привлекая к себе все большее число посетителей. В музее заверяли, что при нормальной поддержке государства смогут сами зарабатывать деньги. Капитальный ремонт здания в этом смысле — один из пунктов реализации этого приоритетного направления в работе.

«Мы можем зарабатывать деньги. Мы можем их находить при поддержке государства. Мы никогда не сможем окупить себя полностью. Но получить какие-то средства на развитие нашего музея мы можем. Мы сегодня должны по-другому думать и относиться к тому, что мы имеем. Дело в наших руках», - уверяла директор Наталья Вавилова. Несмотря на ремонт, не остановилась творческая и научно-просветительская деятельность сотрудников музея. Они овладевали новыми музейными технологиями, выигрывали гранты, готовили экспозиции, которые открывались в различных выставочных залах Карелии.

Таким было 23 мая ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2000 году?

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Фото: examen.ru