Скандальным увольнением закончилась работа принципиального специалиста

Начальник санитарно-военной части Ленинградского военного округа по РК Сергей Кисляков был уволен с должности. Это случилось ровно 20 лет назад. Ему велели сдать рабочий кабинет и покинуть место проживания.

В нашей рубрике «Хроника телерепортеров» мы недавно рассказывали, что принципиальный специалист в те годы вскрыл массу нарушений санитарных законов, которые допустили военные. Чего стоит громкая история с канализацией в гарнизоне Бесовец. Или ситуация в брошенном военном городке в Медвежьегорске, где местные жители чуть не отравились хранившимися там безнадзорно ядовитыми веществами. И конечно, своими действиями он вызвал недовольство военного командования республики.

На территорию военной части журналистов, конечно, не пустили. В то время Сергей Кисляков проходил лечение в военном госпитале. Журналистов остановили на контрольно-пропускном пункте, объяснили, что входа им туда не будет. Дескать, поступил запрет от командования. Да и самого Кислякова попросили из госпиталя уйти, срочно сдать дела, освободить рабочий кабинет. По словам Кислякова, его лечащий врач считал выписку преждевременной, состояние подполковника на фоне стресса ухудшилось. Кроме рабочего кабинета Кислякову велели освободить и комнату в части, где он проживал.

«Утром мне отключили связь. Приехала группа офицеров во главе с военным комиссаром РК Ионовым. То есть я волевым решением был отстранен от должности. Я был вынужден обратиться за помощью в суд. В мое отсутствие были взломаны все двери, все мои личные вещи вынесены, не знаю, куда. Кабинет взломан. То есть полностью идет не только нарушение закона в Ленобласти с незаконным оборотом продуктов питания, лекарственных средств, с загрязнением, с бесконтрольным оставлением большого количества ядовитых технических жидкостей, - но также нарушаются и права человека»,

- сказал Сергей Кисляков.

В Петрозаводске открылась международная научно-практическая конференция ТРИЗовцев. Что такое ТРИЗ? Теория решения изобретательских задач – целое направление в науке, методы которой начали использовать во всем мире. А ее родоначальник Генрих Альтшуллер в последние годы своей жизни жил и работал в Петрозаводске.

В 2003 году в день рождения Генриха Сауловича на доме, в котором он жил его учениками и последователями была установлена памятная доска. Этот человек создал систему, которая отвергает многие общепринятые истины. Он доказал, что изобретения можно «делать по правилам», на основе законов развития техники. А ведь долгое время считали, что творчество – это божий дар, и лишь избранные могут творить.

«Если честно, эта «светлая идея» о гениальности, о даре появилась в 19 веке, ее романтики придумали. До этого никакого дара не было, - улыбался Юлий Муражковский, мастер ТРИЗ из Латвии. – А мы сейчас работаем над тем, чтобы это был не дар, а высокий профессионализм».

Методы ТРИЗ применялись во многих известных компаниях. Среди них «Самсунг», «Бош», «ЭлДжи» и другие. Для многих ТРИЗ – это не просто наука, но и образ жизни. Внучка Генриха Альтшуллера Юна Комарчева сказала: «Помню, что мы с ним кроссворды разгадывали. Он много со мной гулял, когда я была маленькая. И вообще, ТРИЗ – он меня специально этому не учил. Но это был его образ жизни, это было во всем, чем он занимался, он пытался научить и меня изобретать».

Генрих Альтшуллер успел создать Международную ассоциацию ТРИЗ, сердце которой базировалось в Петрозаводске. В состав ассоциации входили общественные организации более чем 15 стран. Из них в столицу Карелии приехали мастера ТРИЗ, чтобы поделиться опытом и обсудить некоторые профессиональные вопросы.

В рамках нашего знаменитого фестиваля камерного искусства «Костомукша 2003» на сцене Музыкального театра выступила одна из самых на тот момент экстравагантных балетных трупп страны «Эксцентрик-балет». Хореограф Сергей Смирнов, который руководил этим коллективом, создал то, о чем мечтает каждый балетмейстер – свой авторский стиль.

«Эксцентрик-балет» стал психологическим и эмоциональным театром. Своей пластикой артисты выражали различные стороны жизни человека. При постановке спектакля ни хореограф, ни солисты труппы не знали, что будет в конце. Они просто шли на поводу своих чувств и эмоций. И судя по признанию публики, эти эмоции их не подводили.

Когда спектакль был готов, Сергей Смирнов, как очень импульсивный человек, мог поменять все: сюжет, хореографию, но это и придавало живости всем постановкам. Труппа работала, как единый организм, а его солисты обладали, по словам критиков, «умными телами». Как мудрый руководитель, хореограф не давал в своем коллективе возможности выделяться кому-то одному, у него солистом был каждый, что позволяло раскрываться талантам и удовлетворить амбиции. Танцовщики признавались, что атмосфера в их балете была замечательная, не было «спиногрызства».

На суд петрозаводчан труппа представила три постановки. Одна из них – «Голос», которая получила самую престижную театральную премию «Золотая маска». Напомним, что сегодня, спустя 20 лет, спектакли, получившие эту награду, по-прежнему приезжают на гастроли в столицу Карелии. Золотомасочный фестиваль начнется в 2023 году в сентябре, не пропустите!

Таким было 22 июля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. // фото unsplash.com