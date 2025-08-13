13 августа 2025, 16:10
Ясный жаркий день ждет в четверг жителей Карелии
Существенных осадков в республике 14 августа ждать не стоит
Фото: «Петрозаводск говорит»
Завтра, 14 августа, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +11,+13°С, днем +22,+24°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +6,+11°С, местами до +15°С, днем +21,+26°С.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +21, ясно.
В Сегеже до +22, ясно.
В Сортавале до +24, ясно.
Геомагнитная обстановка в норме. © «Петрозаводск говорит»