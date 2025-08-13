Ясный жаркий день ждет в четверг жителей Карелии

Завтра, 14 августа, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +11,+13°С, днем +22,+24°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +6,+11°С, местами до +15°С, днем +21,+26°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +21, ясно.

В Сегеже до +22, ясно.

В Сортавале до +24, ясно.

Геомагнитная обстановка в норме. © «Петрозаводск говорит»