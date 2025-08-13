В Петрозаводске ищут волонтеров для работы больничными клоунами

Проект «Больничный патруль радости» получил поддержку Фонда грантов главы Карелии. И сегодня в нашей студии – шеф больничных клоунов Карелии Ирина Калашникова. Она рассказала, что сейчас в команде работает 15 медицинских волонтеров, которые выходят в больницы к детям и в центр, где проживают люди с инвалидностью. Но команду необходимо обновлять и расширять. Тогда еще больше юных пациентов будут улыбаться и быстрее поправляться.

В рамках проекта обучат 20 больничных клоунов, создадут методическое пособие по больничной клоунаде, устроят фотовыставку, снимут документальный фильм о работе клоунов и в качестве выпускного экзамена проведут совместный с МЧС Карелии праздник в канун Нового года под окнами Детской республиканской больницы.

Почему это важно? По результатам исследований у 89% детей улучшается настроение после визитов клоунов. Хотите стать частью команды или узнать больше о проекте? Пишите Ирине Калашниковой, куратору больничных клоунов Карелии.

О том, чем отличаются больничные клоуны от цирковых, в чем особенность такого волонтерства и кто ходит к тяжелобольным детям в палаты – в нашей программе. © «Петрозаводск говорит»