Парфенчиков обсудил вопросы помощи ветеранам СВО с Замминистра обороны

В ходе рабочей поездки в Москву Глава Карелии Артур Парфенчиков встретился со статс-секретарём – заместителем Министра обороны России, председателем Фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой. На встрече обсудили вопросы оказания помощи ветеранам СВО. В частности руководитель региона рассказал о реализуемых мерах поддержки военнослужащим и членам их семей в Карелии.

Адресный подход – главный принцип. Помогаем адаптировать жилье бойцам, получившим инвалидность, обеспечиваем техническими средствами реабилитации,

– поделился Артур Парфенчиков.

Так, например, карельский ветеран СВО Валентин Карманов при поддержке Фонда получил современные протезы и автомобиль с ручным управлением. Кроме того, сейчас квартиру Валентина приспосабливают под его потребности.

Во взаимодействии с Центрами занятости Фонд оказывает помощь в трудоустройстве.

За 7 месяцев этого года в службу занятости республики обратились более 140 ветеранов СВО и членов их семей, 73 из них уже нашли работу, а 11 открыли свое дело. Также уделяем внимание медицинской реабилитации – её бойцы проходят как клиниках Карелии, так и в специализированных центрах Соцфонда России,

– подчеркнул Артур Парфенчиков.

Благодаря внедрению Государственной информационной системы – в Фонде провели цифровизацию. Это позволит оказывать поддержку военнослужащим, вернувшимся со спецоперации более оперативно и эффективно, отметил Глава Карелии.

