Россиянам раскрыли опасность модного интерьера

Стеклянные перегородки, которые используют для разделения пространства, в темноте могут стать причиной серьезных травм. Кроме этого, эксперты отметили неудобство светильников на уровне глаз, которые могут раздражать и ослеплять, делится "Lenta.ru".

Важно уделить внимание расположению мебели. Если она стоит вдоль холодных стен, то в этих местах может появиться конденсат и плесень. Чтобы избежать проблем, эксперты рекомендуют использовать краску или декоративную штукатурку вместо обоев и ламината на солнечной стороне.

Глянцевые полы в ванной и туалете также могут стать причиной неприятностей. Когда их моют, они становятся скользкими, что может привести к травмам. © «Петрозаводск говорит»