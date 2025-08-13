13 августа 2025, 17:15
Преподавательница ПетрГУ победила в конкурсе Фонда Потанина
Эксперты оценили, какое профессиональное развитие представила преподавательница
Фото: freepik
Преподавательница Института экономики и права Елена Гладких разработала программу, которая поможет повысить профессиональные навыки в менеджменте. Эксперты оценили работу женщины, и она выиграла, поделилась пресс-служба ПетрГУ.
Курсы помогут развить экспертизу в области межличностной и деловой коммуникации, публичных выступлений, международных мягких навыков. Эта программа может стать частью учебного плана в Институте экономики и права ПетрГУ.
Всего на конкурс было подано 179 заявок со всей России. Победило только 55. © «Петрозаводск говорит»