Преподавательница ПетрГУ победила в конкурсе Фонда Потанина

Преподавательница Института экономики и права Елена Гладких разработала программу, которая поможет повысить профессиональные навыки в менеджменте. Эксперты оценили работу женщины, и она выиграла, поделилась пресс-служба ПетрГУ.

Курсы помогут развить экспертизу в области межличностной и деловой коммуникации, публичных выступлений, международных мягких навыков. Эта программа может стать частью учебного плана в Институте экономики и права ПетрГУ.

Всего на конкурс было подано 179 заявок со всей России. Победило только 55. © «Петрозаводск говорит»