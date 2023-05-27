Безнадзорность в заброшенной части Карелии чуть не привела к трагедии

Экологи Петрозаводского университета ровно 20 лет назад заявили, что Карелия находится на грани экологической катастрофы. Еще в феврале 2003 года начальник химической службы МЧС и заместитель прокурора РК Роман Пилипенко побывали на территории бывшего гарнизона в Медвежьегорске, они предупредили военное начальство республики о возможной беде.

Зимой цистерны с химикатами были присыпаны снегом, но уже тогда ответственные лица заявляли о том, что, если весной солнце нагреет ржавые бочки с ядовитым веществом – катастрофы не избежать. Однако, никто на их предостережения не обратил внимания.

Директор Медвежьегорской спортивной школы написал письмо государственному санитарному врачу и рассказал о том, как во время тренировки его ребят накрыло облако газа. Через некоторое время все почувствовали себя плохо. У некоторых появилась тошнота, кашель, у многих разболелась голова. Как выяснилось, облако образовалось в результате поджога на территории заброшенного гарнизона. Вместе с директором к главному санитарному врачу Сергею Кислякову обратился и глава Медвежьегорска, который выразил обеспокоенность отравлением людей в районе. Сергей Кисляков установил причину отправления: «Летом прошлого года часть покинула эту территорию. И осталось достаточно большое количество ядовитых технических жидкостей, в частности дихлорэтана. Он не герметичен, то есть его пары загрязняют атмосферу. При техническом воздействии на дихлорэтан образуется боевое отравляющее вещество фосген, удушающего действия. Проще говоря – оружие массового поражения».

После того, как эти факты открылись, на территории гарнизона появилась охрана. Военные попытались часть отходов засыпать землей, что не спасло положение, другую часть вывезти, третью – просто сжечь. Именно последняя манипуляция и вызвала отравление жителей района.

«По результатам проверки, площадь загрязнения нефтепродуктами составляет 550 квадратных метров. И площадь в сто квадратных метров загрязнена как нефтепродуктами, так и дихлорэтаном»,

- заявил Кисляков.

Он сообщил, что трое его подчиненных, которые брали пробы, госпитализированы с отправлениями. Пробы брали 17 мая. В них подтвердилось наличие реакции с дихлорэтаном.

Городские власти еще раз обсудили вопрос готовности петрозаводских школ к ЕГЭ. 9 июня 2003 года он прошел у нас впервые. Это был первый единый госэкзамен в истории города, предметом была выбрана математика. Предшествовала ему подготовка с провалами и ошибками.

Две с половиной тысячи петрозаводских школьников приняло участие в очередной репетиции ЕГЭ. Высокий результат показали те ученики, где шло профильное обучение. «Университетский лицей, где математическое направление уже более десяти лет культивируется, дал результат, где более 50% учащихся написали работу на «отлично», а один ученик набрал сто баллов, то есть все абсолютно задания выполнил. По российской статистике, это один на десять тысяч. А у нас он – один на 2,5 тысячи», - рассказала Татьяна Анохова, заместитель главы самоуправления.

Но как сказали на коллегии местного самоуправления, далеко не все петрозаводские ученики успешно справились с экзаменом. По выражению чиновников, были и «очень слабые школы». Это связано с тем, что сами учащиеся морально не до конца были готовы. На экзамен полагается определенный резерв времени. Они его не использовали. И зачастую не приступили к третьему заданию», - пояснила Татьяна Майевна.

Многие школьники получили низкие баллы из-за того, что небрежно оформили экзаменационную работу. Прояснился вопрос – должны ли ученики сидеть все отведенное время в аудитории, или могут выходить? Из-за этого вопроса на предыдущей репетиции ЕГЭ вышел скандал. Татьяна Анохова утверждала, что ученик не имеет права выходить из кабинета, пока экзамен не закончится. По ее мнению, залог успешной сдачи экзамена – крепкий союз между учителями, учениками и родителями.

Самые изобретательные юноши и девушки, которые любили науку и технику, представили свои работы на выставке в ДТДиЮ. По итогам выставки авторы лучших работ поехали покорять Москву.

А темы были выбраны вполне взрослые: деревообработка и машиностроение, строительство и сельское хозяйство. В наших профтехучилищах обучали азам всех специальностей, которые требовались в этих областях. Едва ли не на активности самих студентов и подвижничестве их преподавателей зиждилось в те годы сельское хозяйство республики.

«В этом году, помогая пяти хозяйствам республики, мы собрали 2800 тонн урожая, что составляет 11% от валового сбора сельхозпредприятий Карелии. Это наши пятьсот человек сделали»,

- сообщил директор Олонецкого с/х училища Виктор Ефимов.

Техническая мысль тоже била ключом: если мальчишка начал болтики крутить – это надолго. Двое мальчиков лет 10-12 рассказали, что с сентября они делали мопед. И собрали полностью! После этого подвига они строили большие планы: «До машины далеко, но вообще планы большие. Можно собрать катер, от маленького мопеда до снегохода». Кто-то совершенствовался в резьбе по дереву. Кто-то в плетении и вязании. А ученики спецшколы №8 – в керамике. Министр образования Карелии Галина Разбивная и заместитель мэра Татьяна Анохова купили их изделия. Виталий большую часть своих работы дарил друзьям, а не продавал. Он считал, что талант обязательно будет оценен.

Таким было 27 мая ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.