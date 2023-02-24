Юные ученые из Карелии прославили наш ПетрГУ на всю Россию

В Московском госуниверситете имени Баумана при поддержке Минобразования и Миннауки ровно 20 лет назад прошла 7-я молодежная научная и инженерная выставка «Шаг в будущее». На ней демонстрировалось 55 лучших работ молодых исследователей из 25 регионов России.

Делегация из Карелии была одной из самых многочисленных. Из 55 представленных на выставке работ 4 было из Карелии – 3 по математике и 1 по биологии. Работы по математике представляли учащиеся Университетского лицея. Работу по биологии готовила Оксана Шамсиева из лицея №40. За годы существования программы «Шаг в будущее» наши ребята отличились уже не раз. И в 2003 году они получили высокую оценку. Старший преподаватель ПетрГУ Ольга Рогова рассказала: «В нашей делегации есть наивысший результат, наивысшая награда, которую можно было получить на этой выставке. Это Большая академическая медаль за работу по математике. Ксюша и Наташа получили». Эти же ученицы получили специальный приз – Хрустальный глобус, диплом журнала «Наука и жизнь» и годовую подписку на журнал. Но самое главное – Ксению и Наталью пригласили кандидатами в состав национальной команды Российской Федерации для участия в соревновании молодых ученых Европейского Союза. И это еще не все.

«Обе они получили места за лучшую презентацию работы на английском языке. А надо отметить, что каждого места на выставке было всего лишь по два присуждено. Поэтому это хороший результат»,

- подчеркнула Ольга Рогова.

Тема работы учениц «Ключ к тайнам Каменной книги: Сравнительный анализ петроглифов лосей и оленей». Работа была интересна тем, что сделана на стыке двух наук – математики и краеведения. «Перед нами стояла задача разработать алгоритм для определения сходств и различий между изображениями лосей и оленей в петроглифах Беломорья Карелии. С помощью различных математических методов», - пояснила Ксения Рогова. Естественно, что такие, столь неожиданные научные исследования ребята провели в сотрудничестве со своими преподавателями. Глеб Бородуля, ученик Университетского лицея признался: «Мне помогали мои научные руководители, поддерживали. Еще я хотел бы выразить благодарность координационному центру при ПетрГУ». Его научная работа «Доказательство двухсторонней зависимости между множествами Мандельброта и Жюлиа» тоже получила высокую оценку. И он в составе национальной делегации РФ планировал поехать представлять российскую науку в Китай.

Марина Зуева получила диплом в номинации «Лучшая работа в области математики» и Малую научную медаль. Ей предстояло поехать подтверждать свое звание в Англии.

Как раз тогда, когда наша молодежь проявила себя наилучшим образом на научном мероприятии, в Законодательном Собрании прошли парламентские слушания на тему – как исполняется в нашей республике закон «О государственной молодежной политике». В слушании приняли участие не только депутаты, но и чиновники правительства Карелии, а также представители молодежных организаций.

По федеральному законодательству, молодежью в России считали граждан от 14 до 30 лет. Существовало множество российских законов, регламентирующих их жизнь, социальные гарантии, многие другие не менее важные вещи. В Карелии уже два года, как принят и действует закон о государственной и молодежной политике. Депутаты, министры и представители молодежных объединений собрались вместе, чтобы определить, как закон воздействует на жизнь молодых людей. У министра образования Карелии Галины Разбивной, как всегда, был оптимистичный взгляд на вещи: «Необходимо смело допускать молодежь на государственную и муниципальную службу. И в высокую политику. Высказывать благодарность молодым людям за открытия в науке, успехи в спорте, искусстве. Кланяться молодому солдату. Поддержать молодого отца. Обеспечить доступность медицинского консультирования и профессионального образования».

Впрочем, никто из собравшихся не сомневался, что государство должно поддерживать тех, кого принято называть «нашим будущим». Геннадий Сараев был тогда не омбудсменом по делам семьи, как сегодня, а руководителем молодежного «Единства» (при партии «ЕР»): «Как может не быть молодежной политики, если есть молодежь? Есть конкретные люди от 14 до 30 лет, есть конкретные проблемы у них. Проблема трудоустройства, проблема молодой семьи. Проблема жилья. Проблема безнадзорности. Учеба».

Чтобы поддержать молодежь, нужны были три вещи, и это все признавали: квалифицированные педагогические кадры, деньги и возможность нормально учиться. «В школах, училищах, техникумах нужно ввести практику социального расследования по каждому неуспевающему ученику, - высказала предложение министр Разбивная. – Чтобы потом создать план социально-педагогической поддержки и найти более гуманный подход к судьбе юного человека». Но в молодежи отражается общество, как в зеркале. «Какая современному обществу нужна молодежь?» – задал журналист вопрос руководителю скаутского движения Карелии Сергею Воздвиженскому. «Какое у нас современное общество? Такая и молодежь. То есть курица все равно воспитывает яйцо. Если мы хотим менять это общество, мы несомненно что-то должны вкладывать в молодежь. Если нас устраивает, то мы не шевелимся, и не думаем, восстанавливаем ходьбу строем». Участники слушаний подчеркнули – нет единого федерального закона о молодежной политике, что было просто недопустимо. Карельские депутаты изъявили готовность выступить с инициативой в Москве, чтобы такой закон был принят.

Таким было 24 февраля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.