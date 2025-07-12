Минимущества никак не может продать здание в центре Петрозаводска

В законе Республики Карелия о плане приватизации государственного имущества на 2026-28 годы несколько десятков предприятий. Среди них и дом № 22 по проспекту Ленина. 10 июля был объявлен аукцион по его продаже, однако на торги никто не заявился.

"Нежилое здание (административное) с кадастровым номером 10:01:0010132:56, общей площадью 722,6 кв. м и земельный участок с кадастровым номером 10:01:0010132:34, общей площадью 657,0 кв. м (разрешенное использование: эксплуатация административного здания, категория земель: земли населенных пунктов), расположенные по адресу: г. Петрозаводск, просп. Ленина, д. 22. Начальная цена продажи – 35 830 000 рублей",

- говорилось в объявлении Минимущества.

Согласно плану приватизации, балансовая стоимость здания на проспекте Ленина, 22 - чуть больше одного миллиона семисот тысяч рублей. Центр города, земля около 6 с половиной соток. Желающих купить его за 35 830 000 рублей не находится.

Как рассказали в министерстве, безуспешный аукцион объявлялся уже пятый раз. © «Петрозаводск говорит»