12 июля 2025, 13:26
Директор Национального театра Карелии вырастил неплохой урожай на даче
Помидоры, огурцы, перцы и цветы - ничто человеческое деятелям культуры не чуждо
фото: Сергей Соловьев
Директор Национального театра Карелии Сергей Соловьев поделился в своем телеграм-канале фотографиями первого урожая на дачном участке.
"Дачные зарисовки",
- скромно написал Сергей Соловьев.
Судя по фото, Сергей Соловьев занимается не только выращиванием овощей, но и ландшафтным дизайном.
Сергей Соловьев занимает должность директора Национального театра Карелии с июля 2024 года.
До этого Сергей Иванович много лет трудился в министерстве культуры Карелии. © «Петрозаводск говорит»