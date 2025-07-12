12 июля 2025, 13:26
Общество

Директор Национального театра Карелии вырастил неплохой урожай на даче

Помидоры, огурцы, перцы и цветы - ничто человеческое деятелям культуры не чуждо
Помидоры на даче Сергея Соловьева
фото: Сергей Соловьев

Директор Национального театра Карелии Сергей Соловьев поделился в своем телеграм-канале фотографиями первого урожая на дачном участке. 

"Дачные зарисовки", 

- скромно написал Сергей Соловьев. 

Судя по фото, Сергей Соловьев занимается не только выращиванием овощей, но и ландшафтным дизайном.

Сергей Соловьев занимает должность директора Национального театра Карелии с июля 2024 года.

До этого Сергей Иванович много лет трудился в министерстве культуры Карелии. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
новости Карелии
Сергей Соловьев
Национальный театр Карелии
дачные участки
первый урожай