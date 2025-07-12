Директор Национального театра Карелии вырастил неплохой урожай на даче

Директор Национального театра Карелии Сергей Соловьев поделился в своем телеграм-канале фотографиями первого урожая на дачном участке.

"Дачные зарисовки",

- скромно написал Сергей Соловьев.

Судя по фото, Сергей Соловьев занимается не только выращиванием овощей, но и ландшафтным дизайном.

Сергей Соловьев занимает должность директора Национального театра Карелии с июля 2024 года.

До этого Сергей Иванович много лет трудился в министерстве культуры Карелии. © «Петрозаводск говорит»