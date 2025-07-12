12 июля 2025, 12:29
В Петрозаводске закрыли кафе после жалоб горожан
Правоохранительные органы закрыли скандальную точку в центре столицы Карелии
фото: Галина Гореликова
Кафе «Ташкент», расположенное в подвале дома № 11 по улице Антикайнена, закрылось. Об этом на своей странице в ВК сообщила депутат Заксобрания Карелии Галина Гореликова.
«Мы победили! Кафе закрылось благодаря совместным усилиям правоохранительных органов, прокуратуры и активных жильцов этого дома. О прекращении деятельности заведения говорится в официальном ответе республиканской прокуратуры, который я сегодня получила. Друзья, наша настойчивость и обращение помогли добиться этого важного результата! Спасибо всем, кто поддержал инициативу и не остался равнодушным. Вместе мы можем многое!»,
- написала депутат Гореликова.
На работу кафе долгое время жаловались горожане: шум, антисанитария, драки. © «Петрозаводск говорит»