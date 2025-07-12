12 июля 2025, 09:50
В Петрозаводске сломали деревья у сквера Победы
Саженцы недолго простояли
Фото: паблик «Подслушано в ПТЗ»
Возле сквера Победы в столице Карелии недавно были высажены новые деревья. Несмотря на заграждения, они простояли недолго.
"Калинина 25. У сквера Победы на Невского-Калинина недавно высадили новые деревья. Уже сломали",
- написали горожане в паблике «Подслушано в ПТЗ».
В планах у городской администрации - поставить новые скамейки и вазоны в разных микрорайонах Петрозаводска. Интересно, сколько они простоят. © «Петрозаводск говорит»