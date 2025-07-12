12 июля 2025, 11:04
Внедорожник опрокинулся в кювет в Карелии
ДТП на 350 км трассы Долматово-Пудож. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся
Фото: Госкомитет по ОБЖ Карелии
В пятницу вечером на единый номер 112 поступило сообщение о ДТП в Пудожском районе, на 350 километре автодороги «Долматово-Пудож». Автомобиль Тойота Ленд Крузер съехал в кювет и перевернулся.
Два человека находились в автомобиле. Водитель от медицинской помощи отказался.
На место происшествия выехали пожарные ПЧ-50 по охране г. Пудож, 8 человек личного состава.
Спасатели стабилизировали автомобиль, деблокировали капот, отключили АКБ. © «Петрозаводск говорит»