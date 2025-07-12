Внедорожник опрокинулся в кювет в Карелии

В пятницу вечером на единый номер 112 поступило сообщение о ДТП в Пудожском районе, на 350 километре автодороги «Долматово-Пудож». Автомобиль Тойота Ленд Крузер съехал в кювет и перевернулся.

Два человека находились в автомобиле. Водитель от медицинской помощи отказался.

На место происшествия выехали пожарные ПЧ-50 по охране г. Пудож, 8 человек личного состава.

Спасатели стабилизировали автомобиль, деблокировали капот, отключили АКБ. © «Петрозаводск говорит»