Человек пострадал сегодня в массовом ДТП в Петрозаводске

В 08:57 поступило сообщение о столкновении трех легковых автомобилей по адресу: Петрозаводск, пересечение улиц Еремеева – Куйбышева. Пострадал один человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Карелии.

Спасатели оказали доврачебную помощь постарадавшему, а также и отключили аккумуляторные батареи.

О состоянии постарадвшего в ДТП пока ничего не известно. © «Петрозаводск говорит»