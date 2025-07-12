12 июля 2025, 10:39
Происшествия

Человек пострадал сегодня в массовом ДТП в Петрозаводске

Массовое ДТП случилось на пересечении улиц Еремеева-Куйбышева
фото: unsplash.com

В 08:57 поступило сообщение о столкновении трех легковых автомобилей по адресу: Петрозаводск, пересечение улиц Еремеева – Куйбышева. Пострадал один человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Карелии.

Спасатели оказали доврачебную помощь постарадавшему, а также и отключили аккумуляторные батареи.

О состоянии постарадвшего в ДТП пока ничего не известно. © «Петрозаводск говорит»

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