12 июля 2025, 10:39
Человек пострадал сегодня в массовом ДТП в Петрозаводске
Массовое ДТП случилось на пересечении улиц Еремеева-Куйбышева
фото: unsplash.com
В 08:57 поступило сообщение о столкновении трех легковых автомобилей по адресу: Петрозаводск, пересечение улиц Еремеева – Куйбышева. Пострадал один человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Карелии.
Спасатели оказали доврачебную помощь постарадавшему, а также и отключили аккумуляторные батареи.
О состоянии постарадвшего в ДТП пока ничего не известно. © «Петрозаводск говорит»