Пятеро пожарных спасали загоревшуюся баню в Карелии

В пятницу вечером, в 19.39 на единый номер спасения 112 поступило сообщение о возгорании бани в деревне Устье Видлица по ул. Ладожская, 13 в Олонецком муниципальном районе. Об этом сообщает Госкомитет по безопасности Карелии.

В 19.44 на место происшествия прибыл дежурный караул ПЧ-37 по охране п. Видлица, пять человек личного состава. Наблюдалось сильное задымление. Была установлена мотопомпа на пруд, до которого 140 метров.

Полную ликвидацию последствий пожара зафиксировали в 20.10.

Сообщается, что баня спасена. Пожаром повреждено помещение парной. Пострадавших нет. © «Петрозаводск говорит»