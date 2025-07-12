12 июля 2025, 10:14
Пятеро пожарных спасали загоревшуюся баню в Карелии
В деревне Устье Видлица загорелась баня
Фото: Госкомитет по ОБЖ Карелии
В пятницу вечером, в 19.39 на единый номер спасения 112 поступило сообщение о возгорании бани в деревне Устье Видлица по ул. Ладожская, 13 в Олонецком муниципальном районе. Об этом сообщает Госкомитет по безопасности Карелии.
В 19.44 на место происшествия прибыл дежурный караул ПЧ-37 по охране п. Видлица, пять человек личного состава. Наблюдалось сильное задымление. Была установлена мотопомпа на пруд, до которого 140 метров.
Полную ликвидацию последствий пожара зафиксировали в 20.10.
Сообщается, что баня спасена. Пожаром повреждено помещение парной. Пострадавших нет. © «Петрозаводск говорит»