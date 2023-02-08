Работы юных исследователей Петрозаводска поразили ученых ПетрГУ

8 февраля отмечают День российской науки. О будущем российской науки задумывались в начале 2000-х годов и петрозаводские школьники. Наши ребята восьмой год подряд участвовали в программе «Шаг в будущее». Она позволяла самым талантливым добиваться не только всероссийского, но и международного признания. В Петрозаводске открылась очередная городская научно-практическая конференция школьников. На ней заслушали 250 сделанных ребятами докладов.

«Думаю, у российской науки есть будущее, несмотря на времена, которые у нас сейчас. Все равно есть очень много умных ребят, которые помогут нашей науке развиваться», - считала Катя Смирнова, ученица Университетского лицея и участница конференции. То поколение школьников тогда в чем только не обвиняли: и в бездуховности, и в отсутствии патриотизма, в нежелании учиться. Но было среди них много увлеченных делом, наукой подростков. Они собрались в актовом зале Петрозаводского госуниверситета, чтобы показать плоды своих научных трудов.

«Есть и математика, и информатика, и физика, и гуманитарные науки: история, краеведение. Есть химия, психология, иностранные языки», - перечислила Ольга Ругоева, преподаватель ПетрГУ. Самыми популярными научными секциями оказались краеведческая, экологическая и секция информатики. Катя Смирнова, например, представила на суд ученых свою первую научную работу «Экологическое состояние школы». Она пояснила: «Мне было интересно узнать мнение учеников в этой школе и вообще эту школу изучить. Я провела тестирование учеников и узнала, какие кабинеты им нравятся, а какие нет, их любые цвета, и у меня сложилось впечатление о школе лучше».

Еще одна ученица из того же лицея Кристина Фетисова участвовала в конференции. Она целый год всерьез занималась медициной: «Я буду представлять тему доклада «Эволюция зубного аппарата у млекопитающих. Его строение у человека и развитие». Я в этом году начала эту тему, но хочу продолжить и в 11 классе. В дальнейшем хочу стать стоматологом». Когда-то с программы «Шаг в будущее» в Петрозаводске начала свою научную деятельность юная ученая Настя Ефименко, которая в 2002 году получила высокое звание «Лучший молодой ученый Европы». А у ребят, которые когда-то участвовали в этом программе, в целом было много международных наград. Об этом говорила Ольга Ругоева: «В прошлом году в Словакии две работы из Карелии Курмышкиной-Лапшиной и Роговой завоевали золотые медали. Это очень показательно! Из десяти золотых медалей две – не просто в России, но у нас в Карелии. Здорово!»

Карельские ученые, которые работали тогда с юными исследователями, надеялись, что когда-нибудь у нас вырастут Нобелевские лауреаты. «Если у нас есть такие замечательные дети, которые занимаются исследовательской деятельностью, если им это интересно, и они ориентируются не только на внешний успех, а на внутреннюю свою потребность – значит, у российской науки есть будущее», - подытожила Ольга Ругоева.

В Четвертой военизированной пожарной части Петрозаводска их финские коллеги обменивались опытом: как необходимо оказывать первую помощь людям, пострадавшим в катастрофах.

Пожарные Петрозаводска и Йоэнсуу подружились еще в конце 90-х годов. Для них проводились совместные соревнования и в Карелии, и в Финляндии. Но сегодняшний приезд делегации из Суоми не был посвящен спортивным спорам – кто сильнее или опытнее. Коллеги обменивались опытом на тему «как спасать людей». Марко Оялла из пожарного отряда Йоэнсуу сказал: «Мы приехали, чтобы показать вашим спасателям способы оказания первой помощи на месте происшествия. Дать первичную подготовку петрозаводским пожарным. Это направление в карельской пожарной охране хорошо развивается».

Финны занимались в основном с молодыми ребятами, которые совсем недавно пришли в пожарную службу. Надо сказать, что их подготовку пожарные из Йоэнсуу оценили высоко: «На нас произвел хорошее впечатление уровень подготовки карельских пожарных. Эти ребята сейчас получают новые знания, и нам очень приятно, что они это делают с большим интересом и энтузиазмом». Кстати, финны, как всегда, привезли с собой технику, которую они используют у себя дома. И оказалось, что нашим специалистам она не в новинку.

«У наших парамедиков есть такие аппараты, все эти приборы – все это есть!» - радостно сообщил один из слушателей. Визит финских пожарных стал ответным на прошлогодний визит петрозаводских парамедиков в Йоэнсуу. Тогда наши представители не только обменивались опытом со своими коллегами, но и работали с ними наравне в финской пожарной части.

В петрозаводском центре «Выход» открылась выставка работ участников Экспо-симпозиума «Краски Водлозерья». На ней были представлены работы более десятка фотографов и художников из Карелии, Москвы, Петербурга, Германии и Норвегии.

На вернисаже выступила фольклорная группа «Тойве».

На выставке были собраны работы участников того самого экспо-симпозиума, о котором мы рассказывали в нашей рубрике. Он проходил летом 2002 года в Водлозерском национальном парке. Естественно, большая часть фотографий и картин была посвящена природе этого уголка Карелии.

«Люди забыли, может быть, что они только часть природы. Да, самая умная, наверное, но не самая лучшая часть природы. Люди ухитряются с природой обращаться не должным образом»,

- сказала на открытии Алла Власенко, тогдашний председатель Союза художников Карелии и организатор симпозиума.

На протяжении десяти дней приглашенные Аллой Власенко фотографы и художники из разных точек мира восстанавливали утраченную под влиянием цивилизации связь с природой. Некоторые из участников симпозиума настолько преуспели в этом, что за неполные полгода, прошедшие после возвращения домой, сумели еще несколько раз побывать в Водлозерье. Вообще, руководство парка с удовольствием расширяло представление о том, чем надлежит заниматься на особо охраняемых территориях. Уже три года подряд летом Водлозерский парк принимал в гости художников. Также несколько раз в парке выступал фольклорный ансамбль «Тойве». В 2003 году музыканты, художники и руководство Водлозерского национального парка тоже планировало осуществить несколько совместных акций. Заместитель председателя Госкомитета по спорту и туризму РК Владимир Чехонин заверил на открытии выставки, что его ведомство всегда будет поддерживать такого рода сотрудничество.

Таким было 8 февраля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.