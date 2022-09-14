На площади Петрозаводска лежали юноши и делали вид, что страдают

По центру Петрозаводска ровно 20 лет назад ходило множество людей в форме Красного креста. Не волнуйтесь! Никаких чрезвычайных происшествий не произошло, никому помощь всерьез не требовалась. Просто на площади Кирова проходили Международные соревнования по оказанию первой медицинской помощи.

Кстати, множество ситуаций были театрализованы. По счастью, валяющиеся на асфальте юноши только делали вид, что корчатся от боли. И кровь на них была искусственная. Смоделировали на площади и драку, и автомобильную аварию со множеством пострадавших. А спасатели из Красного креста учились, как в таких случаях помогать людям.

«К нам приехали коллеги из Красного креста из Норвегии, Финляндии, из Мурманской и Архангельской областей и Санкт-Петербург. От Карелии принимают участие две команды – взрослые и молодежь. Также кадетский класс спасателей из Пятой школы», - сообщил Аркадий Токарев, заместитель председателя Красного креста в Карелии.

Такие соревнования проходят достаточно часто в странах Северной Европы. И всегда собирают много зрителей. «Подобные соревнования достаточно популярны у нас в Финляндии. Люди охотно выступают на них. В этом году к нам приезжала команда из Карелии, она заняла второе место. Мы очень довольны их выступлением, мы были рады за них», - подтвердил Хейкки Костинен из Красного креста Финляндии. Наша взрослая команда, действительно, тем летом удачно выступила в Суоми. Но на площади Кирова нашим командам не повезло. По итогам четырех этапов соревнований первыми стали спасатели из Финляндии. Вторыми – стали норвежцы. Взрослая команда Карелии заняла лишь четвертое место. Наши кадеты стали седьмыми. А молодежь из Красного креста Карелии замыкала турнирную таблицу.

А в зале филармонии открылась выставка, посвященная людям и природе Заонежья. Идея организации выставки принадлежала карельской писательнице и журналистке Галине Акбулатовой (Скворцовой). Это была лишь часть ее большого проекта, призванного привлечь внимание общественности к проблемам уникального края, богатого историческими и природными памятниками. В будущей выставке, пообещала Галина, смогут участвовать все художники, которые работают с темой «Заонежье». Этот край был известен широкой публике своим фольклором, архитектурными памятниками, Заонежской вышивкой, целебными источниками. Теперь в этот перечень можно было смело добавить и работы карельских художников. На выставке они представили портреты и пейзажи, созданные в разные годы тремя Борисами – Кукшиевым, Акбулатовым и Поморцевым. Посетители выставки могли сравнить Заонежье из былин и плачей выдающихся сказителей Рябинина и Федосовой с образами этого края, которые нарисовали наши современники.

Таким было 14 сентября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.