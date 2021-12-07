Коллеги из Финляндии сильно выручили карельских пожарных

К карельским пожарным в гости в очередной раз приехали их друзья – коллеги из Финляндии. Это было ровно 20 лет назад. Ликвидация химических аварий и спасение на водах – вот что интересовало их на совместных занятиях и учениях. Помимо собственного опыта финские коллеги привезли с собой оборудование, которое передали в дар нашим пожарным.

Вот уже восемь лет продолжалось это сотрудничество. Финские и карельские коллеги наведывались друг к другу в гости. По словам финнов, они были не прочь перенять некоторые методы работы у карельских коллег. Для нас же сотрудничество с универсальными пожарными из Финляндии было очень выгодно. «Все виды работ способен выполнять финский пожарный, - заявил Йорма Парвиайнен, начальник пожарной части Йоэнсуу. – Сейчас в Карелии как раз происходит процесс расширения функций пожарного, у вас идут в том же направлении. Наше общение может быть полезным».

Наши пожарные уже давно выполняли функции спасателей, имели богатый опыт работы в чрезвычайных ситуациях. А вот со спасательным оборудованием была напряженка. Здесь финское снаряжение оказывалось весьма кстати. В этот раз коллеги из Финляндии передали карельским пожарным несколько комплектов костюмов химзащиты и водолазных костюмов. А также некоторое количество разных инструментов и лодку-волокушу для проведения спасательных работ на воде. При сегодняшнем финансировании самим купить подобное оборудование было практически невозможно. Финская сторона была заинтересована в том, чтобы наша пожарная охрана была более мобильной и хорошо оснащенной. Ведь как ни крути – Карелия и Финляндия граничат. И если случится глобальная авария, ликвидировать ее придется совместными усилиями. Специалисты придут на выручку друг другу – личное общение пожарных это показало. И лучше, если у обеих сторон будут для этого соответствующие возможности.

Нашим пожарным подарок финских коллег пришелся настолько по душе, что тут же были устроены его испытания. На водах Онежского озера проходила проверка подаренного спасательного оборудования. То есть «дареному коню» заглянули-таки в зубы на всякий случай.

Говорят, типичный финский утопающий всегда с сигаретой во рту, пьяный и в расстёгнутых штанах. Видимо, эту шутку привезли с собой сами гости из Финляндии. Наши поддержали: наш карельский утопающий не сильно отличается. У нас вообще много общего. И спасательное оборудование, естественно, тоже оказалось вполне пригодным для работы в наших, карельских условиях. Два специальных костюма, в которых находились спасатель и «утопающий» удивили своей прочностью. Оказалось, в подобном одеянии человек может находиться в холодной воде порядка четырех часов: «Нормально! Нет холода. Российских аналогов, к сожалению, я не встречал пока». Правда, надо учесть, что не всякий, кто упадет в воду в это время года, успеет предварительно облачиться в подобный костюм. А после десятиминутного плавания в зимней воде, утопающему вряд ли понадобится помощь. Впрочем, надежда на чудо всегда остается. И для того, чтобы оперативно помочь попавшему в беду, необходимо действовать профессионально.

«Для нас, для пожарной охраны, задача по спасению на водах, это для нас дело новое. Поэтому мы обратились к финским коллегам за помощью, чтобы они с нами провели занятия. И в дальнейшем мы сами будем занятия проводить и использовать это оборудование», - сообщил Анатолий Евстратов, заместитель начальника управления по службе УГПС МВД РК.

Шесть финских спасателей показывали нашим пожарным, как пользоваться лодкой-волокушей. Кстати, на ней можно передвигаться и по льду. За прошедшие 11 месяцев порядка 60 погибло у нас на водах. И еще 35 пропали без вести. Так что финский подарок был, безусловно востребован нашими специалистами.

Таким было 7 декабря ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.