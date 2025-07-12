Водитель погиб на дороге в Карелии

11 июля года в 23 ч. 14 мин. поступило сообщение диспетчеру ЕЕС - 01 пожарной части № 42 по охране г. Суоярви о съезде в кювет автомобиля "Нива Шевролет" на 13 ккилометре автодороги Суоярви - Леппяниеми. Об этом рассказали спасатели Суоярвского муниципального округа.

На место аварии выехал дежурный караул пожарной части № 42 по охране г. Суоярви, подведомственной Государственному комитету Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Спасатели провели осмотр места ДТП, отключили АКБ, поставили автомобиль на колеса.

Водитель автомобиля погиб. Спасатели извлекли тело из покареженного автомобиля. © «Петрозаводск говорит»