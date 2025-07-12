Жаркое воскресенье обещают синоптики в Карелии

Завтра, 13 июля в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью +16,+18°С, днём +25,+27°С. Атмосферное давление будет мало меняться.

По Карелии также переменная облачность. Без существенных осадков, днём на юге местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, восточный умеренный.

Температура воздуха ночью +13,+18°С, на севере +7,+12°С, днем +25,+30°С, на северо-востоке +19,+24°С. © «Петрозаводск говорит»