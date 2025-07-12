Жители Петрозаводска радуются лету, которое наступило 12 июля

Лето пришло в Петрозаводск. Горожане устремились на неофициальные пляжи. Официальных в столице Карелии нет. Купаться запрещено.

Несмотря на запрет, и дети, и взрослые купаются. Сегодня многолюдно не только в Песках, но и на берегах улиц Московской и Мурманки.

Теплую погоду в Петрозаводске - +25 - синоптики обещают до следующей среды. © «Петрозаводск говорит»