12 июля 2025, 14:57
Погода

Жители Петрозаводска радуются лету, которое наступило 12 июля

Горожане устремились на неофициальные пляжи столицы Карелии
Лето пришло в Петрозаводск
фото: Петрозаводск говорит

Лето пришло в Петрозаводск. Горожане устремились на неофициальные пляжи. Официальных в столице Карелии нет. Купаться запрещено. 

Несмотря на запрет, и дети, и взрослые купаются. Сегодня многолюдно не только в Песках, но и на берегах улиц Московской и Мурманки. 

Теплую погоду в Петрозаводске - +25 - синоптики обещают до следующей среды. © «Петрозаводск говорит»

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пляжи в петрозаводске
купание запрещено