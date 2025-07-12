Град и вырванные деревья: стихия бушует на Северо-Западе России

Град, вырванные с корнями деревья и сломанные опоры ЛЭП: в Псковской области второй за три дня сильный шторм. Филиал «Россети Северо-Запад» в регионе работает в особом режиме.

Работы идут круглосуточно. На смене 87 аварийных бригад, привлечены 95 единиц техники. Чтобы добраться к местам повреждений, энергетики расчищают дороги и трассы ЛЭП от поваленных деревьев. Специалисты будут работать до полной ликвидации последствий стихии.

«Россети Северо-Запад» восстановили основную сеть в Новгородской области после урагана. Энергетики восстановили 1460 километров линий электропередачи и включили 1090 трансформаторных подстанций.

Специалисты продолжают круглосуточно работать по локальным заявкам потребителей до полной ликвидации последствий непогоды. Новгородский филиал «Россети Северо-Запад» остается в режиме повышенной готовности. © «Петрозаводск говорит»