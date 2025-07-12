Большой рыбный фестиваль состоится в Карелии на острове Кижи

В воскресенье, 13 июля на острове Кижи состоится Большой рыбный фестиваль (0+). С 12 до 16 часов гостей острова приглашают в Кижскую гавань.

Идея фестиваля — возрождение, сохранение и развитие рыболовных традиций Русского Севера. Центр фестивальной площадки — рыбацкая лодка, превращенная в гостеприимный стол, на котором будут представлены традиционные и современные рыбные блюда карельских производителей и местных жителей, а также изделия мастеров-ремесленников.

Участников праздника ждут различные тематические площадки: «Рыбная трапеза», «Кижский чай», «Кижская уха», «От деревни к деревне» и другие.

Ожидается «Битва за кижские тони»: игра в килу вместе с командой Федерации килы России. © «Петрозаводск говорит»