В Петрозаводске отец помог сыну украсть человека

Петрозаводский городской суд рассмотрел дело о грабеже и похищении человека подростком и его отцом. Несовершеннолетнему назначили меру пресечения в виде запрета определенных действий, процесс продолжится.

Ранее установили: подросток и отец вступили в конфликт с незнакомцем. Последний начал снимать их на телефон, тогда родственники повалили потерпевшего на землю, связали и увезли в другой район к лесному массиву. Однако они не нашли ничего ценного у жертвы и бросили ее.

Уголовное дело возбудили по двум статьям. Первая - п.п. «а», «г» ч. 2 ст.161 УК РФ - грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья. Вторая - п.п. «а», «з» ч.2 ст. 126 УК РФ - похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений. © «Петрозаводск говорит»