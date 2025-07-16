16 июля 2025, 17:44
Общество

Контрабандисты под видом фруктов провезли почти тонну наркотиков

На таможне обман раскрыли
банан
Фото: freepik // KamranAydinov

В Санкт-Петербурге сотрудники таможни раскрыли контрабандистов, которые под видом бананов отправили в Россию 820 килограмм кокаина. Было возбуждено уголовное дело, сообщила "Фонтанка". 

Наркотики спрятали в контейнер с бананами. Сотрудники таможни и собаки обыскали его и обнаружили скрытую полость под полом. Оттуда извлекли 820 брикетов с наркотиками. 

Уголовное дело возбудили по п. б ч. 4 ст. 229.1 УК РФ - контрабанда наркотических средств в особо крупном размере. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
Санкт-Петербург
наркотики
таможня
бананы
фрукты