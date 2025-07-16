Контрабандисты под видом фруктов провезли почти тонну наркотиков

В Санкт-Петербурге сотрудники таможни раскрыли контрабандистов, которые под видом бананов отправили в Россию 820 килограмм кокаина. Было возбуждено уголовное дело, сообщила "Фонтанка".

Наркотики спрятали в контейнер с бананами. Сотрудники таможни и собаки обыскали его и обнаружили скрытую полость под полом. Оттуда извлекли 820 брикетов с наркотиками.

Уголовное дело возбудили по п. б ч. 4 ст. 229.1 УК РФ - контрабанда наркотических средств в особо крупном размере. © «Петрозаводск говорит»