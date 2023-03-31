Тот случай, когда министры правительства Карелии согласились с детьми

Ровно 20 лет назад состоялось заседание координационного совета по проведению ЕГЭ в Карелии. Наша республика приняла участие в первом эксперименте по введению новой формы оценки знаний учащихся, как и почти пятьдесят других регионов РФ. 20 февраля состоялся первый пробный экзамен. Интересно, что впечатления учеников и чиновников министерства образования во многом совпали.

Старшеклассник из Державинского лицея Евгений сказал: «Мне кажется, что этот экзамен – глупая вещь. Лучше бы сдавали, как и прежде». Участники заседания в правительстве не позволяли себе подобных резких заявлений. Однако, слова заместителя министра образования РК Анатолия Кармазина во многом совпали с мнением опрошенных журналистами старшеклассников: «Признаемся сразу, что в некоторых школах, особенно в подготовительный период, вызвала сложности у ребят работа с бланками ЕГЭ».

Старшеклассница Ольга из Державинского лицея сказала: «Я очень негативно отношусь к этому нововведению, потому что много бумажной волокиты. Много времени уходит на то, чтобы заполнить все эти бланки. Если ошибешься хотя бы в одной цифре или букве – компьютер может их не прочитать. И результат не будет засчитан». В пробном экзамене по математике приняли участие около 8 тысяч выпускников карельских школ. Как признался Анатолий Кармазин, среди заданий были такие, с которыми не смогла справиться большая часть испытуемых.

Виталия из Державинского лицея сказала:

- Мне не понравился этот экзамен, поскольку я учусь в филологическом классе, большую часть материала мы не прошли. Поэтому было просто невозможно сделать многие задания. Я, как и большая часть класса, сдала на «два».

- Я учусь в экономическом классе, и для меня математика предмет полезный, и мы ее достаточно глубоко изучали, - сообщил Евгений. – Но все равно по результатам ЕГЭ этого не видно.

- В нашем классе две «двойки», шесть «четверок», одна «пятерка», остальные «тройки», - перечислил 11-классник из Державинского лицея Игорь.

По словам Анатолия Кармазина, во время первого пробного экзамена министерство образования не ставило перед собой задачу выяснить, каков уровень знаний учащихся в той или иной школе, или в целом по республике: «Мы хотели, чтобы ученики поняли, осознали – как они готовы к экзамену. Чтобы учителя поняли, что еще необходимо сделать в подготовительный период, чтобы им лучше подготовить учеников. Мы надеялись, что и родители проявят интерес к этому экзамену – так оно и получилось».

«Очень большая нервотрепка. Он же будет проводиться в стенах другой школы – это тоже очень неприятно»,

- возражали старшеклассники Державинского лицея. Второй пробный единый экзамен запланировали провести 25 апреля во всех школах республики.

По каналу РТР в программе «Честный детектив» показали расследование, которое называлось «Черные лесорубы». Снимали его в Карелии. Буквально на следующий день на уровне республиканского правительства была создана комиссия, члены которой должны были проверить, соответствуют ли действительности факты, о которых говорилось в программе. На работу комиссии было отведено десять дней. Однако уже спустя пять дней представители министерств, таможни, прокуратуры и МВД созвали журналистов на брифинг, где сообщили, что в «Черном лесорубе» не было ни единого слова правды.

Министра лесопромышленного комплекса Юрия Пономарева назначили председателем комиссии. Он не отрицал, что лес в Карелии воруют. Только не 20% заготовленной древесины, как это прозвучало в репортаже, а 0,17%. Другие утверждения и комментарии журналистов Второго канала страны так же не были основаны на фактах. «Незаконная» лесосека близ поселка Кааламо оказалась вполне легальной – это Рускеальское лесничество, у которого имелись все разрешительные документы для заготовки древесины. И таких примеров там было много. Члены комиссии сочли, что телепередача оклеветала карельский ЛПК, таможню и органы внутренних дел. Юрий Пономарев был уверен, что это заказанный кем-то репортаж: «Это обычный стиль некоторых крупных финансово-промышленных групп в нашей стране. Какая из этих групп могла заказать эту передачу, нам трудно сказать».

А еще первых лиц республики оскорбил тот факт, что съемочной группе РТР были созданы все условия для работы. Журналистам пошли навстречу, от них ничего не скрывали. А «четвертая власть» ради красного словца никого не пожалела. Тогдашний министр внутренних дел РК Дмитрий Михайлов: «Были взяты обычные рядовые сотрудники, которые находились в это время в Петрозаводске вне командировок, показали им обычную работу. Но они почему-то передернули факты, показали все по-своему. Если бы мы хотели что-то скрывать, разве мы с ними работали бы?!»

Члены созданной комиссии продолжили работу, чтобы окончательные выводы представить спустя неделю. Эти выводы они собирались направить письмом в адрес Российской телерадиокомпании РТР, так тогда называли телеканал на «второй кнопке».

Первый бал в России был проведен в 1718 году. Традиция, привезенная из Европы Петром Первым, приживалась в стране очень долго. В Карелии губернаторские балы стали проводится только во второй половине 19 века. Об этом рассказали читателям в Центральной городской библиотеке, где решили провести свой «Губернаторский бал». Библиотекарь Надежда Некрасова рассказала: «Наша библиотека уже третий год работает по программе «Истоки. Возрождение. Традиции». Мы рассказываем о традициях, обычаях, культуре нашего народа». Так что читатели в тот день узнали о балах много нового и интересного. Сначала боярской России не пришлось по душе желание императора проводить балы по европейскому образцу. В Карелии в то время пели совсем другие песни и танцевали совсем не менуэты. Ссыльный поэт Федор Глинка так писал в своих воспоминаниях: «Жизнь в Петрозаводске по сравнению со столичной втрое хуже и вшестеро дороже». Тем не менее, в конце 19 века традиция Губернаторских балов прижилась и в нашем провинциальном городе. Женщины надевали все лучшее. Этот факт особенно понравился современным маленьким модницам. Они так и сказали, обмахиваясь самодельными веерами:

-Я бы хотела побывать на настоящем балу!

-Познакомиться с каким-нибудь принцем! Чтобы он возил меня на белом коне.

Прекрасное желание! Интересно, исполнилось ли оно? Если вы узнали эту чудесную девочку, напишите в комментариях!

Таким было 31 марта ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.