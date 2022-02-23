Хорошо забытый праздник времен Петра Первого учредили в Петрозаводске

Наверное, именно сегодня читателям будет интересно узнать о том, что в 1718 году в Петербурге была учреждена Петровская ассамблея - «дабы военные люди могли друг друга лицезреть». С этого момента по всей России начали греметь офицерские балы. После революции на протяжение почти ста лет у нас таких балов не проводилось. И вот в 2002 году Петрозаводске решили возродить былую красивую традицию. Первый офицерский бал был приурочен ко Дню защитника Отечества.

Такого обилия офицерский погон Александровский центр еще не видел. Первый бал собрал командиров соединений и частей Петрозаводского гарнизона федеральной пограничной службы, бывалых моряков и летчиков. И молодых лейтенантов, которые особенно отличились на службе. Бал в их честь стал первым шагом в возрождении традиций прошлого. Следующим должно было стать Офицерское собрание. По мнению защитников Отечества, оно может быть создано подобно клубам по интересам. Заместитель командира крейсера «Адмирал Горшков» Сергей Сандаков отметил: «Хотелось бы, чтобы Офицерское собрание было именно клубом, но не закрытым, а открытым для всех, чтобы могли прийти и отдохнуть всей семьей все – от лейтенантов до полковников. Не взирая на ранги, чины, звания».

Моряков поддержали летчики, все были согласны, что внимание к армии должно быть повышено со стороны властей. Командир 159-го гвардейского истребительного полка Андрей Макаревич сказал: «Должно быть не чисто декларированное, а моральная должна быть поддержка, и финансовая поддержка. Если в двух словах: нищие люди не могут быть возвышенными».

Защитникам Отечества предстояло осваивать свои обычаи заново. Например, учиться танцевать вальс. Главная опора в этом трудном деле, как и во всем – супруга. Впрочем, тогда и сами жены немного знали об офицерских праздниках.

«Если бы не хотелось знать всю историю офицерства, мы бы, наверное, не выходили замуж за лейтенантов», - сказала Ольга Акимушкина. До следующего бала был еще целый год, можно было подготовиться основательно. А лучшей наградой для жен станут будущие повышения мужа по службе. Ведь каждая жена лейтенанта мечтает, чтобы ее муж стал генералом.

В Петрозаводск на праздничные дни в 2002 году прибыл знаменитый летчик-космонавт Сергей Авдеев. Он встретился с общественностью и со служащими авиационно-пограничного гарнизона. С пришедшими на встречу Авдеев говорил не исключительно о космосе.

Нечасто нас радуют такие гости своим появлением. Тем более – маленькую приграничную часть. Представили героя так: «Трижды был в космосе. Общий налет составляет 747 суток 14 часов 14 минут 11 секунд. Мировой рекорд! Ученая степень – кандидат физико-математических наук. Доцент. Почетное звание – Герой Российской Федерации. Кавалер Ордена Почетного легиона Франции». Далее шло перечисление множества почетных наград. Радушно поздравив коллег с праздником, Сергей Авдеев поведал им о том, как интересна и трудна жизнь космонавта.

Однако пока космические корабли бороздят просторы мирового океана, космонавт Авдеев решил баллотироваться на пост председателя правительства Карелии. Ведь в 2002 году были запланированы выборы. Вопрос о том, что заставило его, человека, обладающего уникальным космическим опытом, пойти на такой шаг, Авдеев обошел стороной: «Я бы предложил такую короткую аналогию. Посмотрите: Светлана Савицкая, Виталий Севастьянов, Елена Кондакова. Можно много перечислять. Это те, кто ушел после полета – кто в Думу, кто еще куда». Поэтому о политике он решил не распространяться, а говорил со слушателями на более близкую для него тему – о космосе. От себя можем добавить, что во время предвыборных кампаний все кандидаты на встречах с избирателями говорят немножко о космосе.

И вновь о космосе! «Кроме звезд» - в этот же день пел обожаемый фанатами Евгений Федоров, фронтмен группы «Tequilajazzz». 23 февраля любителей альтернативной музыки пригласили в кафе «Кивач». Загадочные строки из песни питерской группы как нельзя более точно отразили и состав публики, которая колбасилась в те выходные на фестивале «Колбаса» в СКК «Центр». А все «звезды» Петрозаводска, местная элита отдали должное музыке в камерной обстановке в кафе. «Tequilajazzz» - чуть ли не единственная группа, играющая тяжелый рок, но при этом раскрученная и признанная музыкальными каналами. Сногсшибательный коктейль тяжелого драйва и легкого налета попсовости покорил продюсеров отечественного сериала «Тайны следствия», который начал выходить на экраны в те годы. Музыку, написанную Федоровым к первым сериям фильма, заказчики посчитали даже чересчур изысканной.

Приличный вокал и виртуозность исполнения акустических партий говорили о том, что в составе группы сильные музыканты. Взять хотя бы барабанщика Сашу, который на одном концерте разнес на куски ударную установку. На концерте в «Киваче» эмоциональность выступающих резко контрастировала со статикой публики. Для музыкантов, участников рок-тусовок от грандиозного «Нашествия», до скромной пока «Колбасы», вид чинно сидящих зрителей был в новинку, в чем они сами признались. Впрочем, зрители и подпевали и даже ножкой в такт постукивали. А джазмены, добросовестно отыграв полтора часа и пролив при этом изрядное количество пота, вскоре присоединились к сидящим за столиками. И обнадежили, что встреча эта для Петрозаводска – не последняя.

Таким было 23 февраля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.