В четверг в Карелии еще жарко, но уже чуточку посвежее

В четверг в Петрозаводске ясная и сухая погода, ветер северо-восточный. По прогнозу гисметео, температура воздуха в дневные часы поднимется до плюс 22 градусов.

В Карелии синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков, ветер северный, северо-восточный ночью 1-6 метров в секунду, днем 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы +7, +12 градусов, на юге местами до +16, днем в регионе +21, +26, по северо-восточным районам +14, +19 градусов.

По данным федеральной метеослужбы, в Калевале 17 июля ночью +11, днем +22;

В Кондопоге ночью +10, днем +24;

В Медвежьегорске ночью +7, днем +22;

В Олонце ночью +11, днем +27;

В Пудоже ночью +8, днем +24;

В Сегеже ночью +6, днем +19;

В Сортавале ночью +12, днем +27;

В Суоярви ночью +9, днем +25. © «Петрозаводск говорит»