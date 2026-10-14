На Покров православные молятся Богородице о защите от врагов

Сегодня празднуется Праздник Покрова Пресвятой Богородицы

Фото: М. Тихонов

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы встречают в Русской православной церкви 14 октября. По преданию, в X веке вражеские войска отступили от Константинополя по молитвам верующих к Богородице, тогда же молящиеся увидели, как она покрыла присутствовавших в храме своим платком - омофором.

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы напоминает нам о том, что Богородица помогает, защищает, спасает, «покрывает» нас своим омофором. И верующие могут обращаться к ней с молитвой о защите от врагов и внешних, как в случае с военными угрозами, и внутренних – со злыми умыслами, недобрыми и греховными мыслями.

На Руси праздник Покрова Пресвятой Богородицы был установлен в XII веке, в том числе трудами князя Андрея Боголюбского, поставившего знаменитый храм Покрова на Нерли. Среди других известных русских святынь, посвященных этому празднику, – собор Покрова на рву на Красной площади Москве, более известный как собор Василия Блаженного, Покровский монастырь в Москве, в котором хранятся мощи святой Матроны Московской.

В России исторически во время военной угрозы и других бедствий молитвенно обращаются к Богородице с просьбами о заступничестве, а в Церкви нашу страну называют уделом Пресвятой Богородицы.