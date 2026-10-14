Социальный фонд Карелии меняет формат работы

Процесс укрупнения служб уже завершен в четырех районах: Муезерском, Лахденпохском, Калевальском и Питкярантском

Фото: ПТЗ говорит

Подробную информацию о том, как теперь организован прием в этих муниципалитетах, можно найти на официальном сайте регионального отделения СФР. Несмотря на организационные изменения, ведомство подчеркивает: доступ к очным консультациям у жителей республики сохраняется.

«Что касается Пряжи, то местная клиентская служба продолжит работать в привычном режиме до 1 декабря. После этой даты формат обслуживания также изменится, однако возможность лично встретиться со специалистом фонда у жителей района останется», Подробную информацию о том, как теперь организован прием в этих муниципалитетах, можно найти на официальном сайте регионального отделения СФР. Несмотря на организационные изменения, ведомство подчеркивает: доступ к очным консультациям у жителей республики сохраняется.

«Что касается Пряжи, то местная клиентская служба продолжит работать в привычном режиме до 1 декабря. После этой даты формат обслуживания также изменится, однако возможность лично встретиться со специалистом фонда у жителей района останется», – пояснили в ведомстве.

В Соцфонде напоминают, что сегодня большинство вопросов можно решить, не выходя из дома. Уже 83 процента всех обращений в Карелии поступают через портал «Госуслуги». Более того, многие услуги, например, оформление маткапитала, СНИЛС на ребенка, назначение пенсий по инвалидности или выплаты по больничным, фонд проводит проактивно, то есть вообще без подачи заявлений от граждан.

Если же личный визит необходим, люди всегда могут обратиться в ближайший МФЦ «Мои документы» или в клиентскую службу СФР.

Напомним, что после объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования в единую структуру все услуги оказываются по принципу «одного окна». Это позволяет решать вопросы, касающиеся пенсий, пособий и социальных выплат, в одном месте и максимально оперативно, пояснили в ведомстве.

В Соцфонде напоминают, что сегодня большинство вопросов можно решить, не выходя из дома. Уже 83 процента всех обращений в Карелии поступают через портал «Госуслуги». Более того, многие услуги, например, оформление маткапитала, СНИЛС на ребенка, назначение пенсий по инвалидности или выплаты по больничным, фонд проводит проактивно, то есть вообще без подачи заявлений от граждан.

Если же личный визит необходим, люди всегда могут обратиться в ближайший МФЦ «Мои документы» или в клиентскую службу СФР.

Напомним, что после объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования в единую структуру все услуги оказываются по принципу «одного окна». Это позволяет решать вопросы, касающиеся пенсий, пособий и социальных выплат, в одном месте и максимально оперативно.