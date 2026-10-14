У россиян отбили интерес к предпринимательству

Налоговая нагрузка и туманные перспективы изменили амбициозные планы россиян

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Россиян, которые отказались открывать свой бизнес, становится все больше. Сокращение доли желающих окунуться в волны предпринимательства показало исследование, которое провел сервис по подбору персонала SuperJob. Об этом и о том, почему жители страны не хотят начинать свое дело, пишут «Ведомости».

Год назад предпринимательство как работу не рассматривали лишь 34 процента опрошенных, то в этом году – уже 40 процентов. Еще девять процентов не определились с желаниями, а заняться бизнесом подумывал 51 процент россиян.

Эксперт указал, что рост расходов и налоговой нагрузки, а также неопределенность в экономике делают работу по найму более популярной, чем открытие своего дела.

По мнению другого аналитика, развитие бизнеса напрямую зависит от разумной и объективной налоговой политики. Поэтому трудности последних двух лет лишили привлекательности мысль о том, чтобы стать предпринимателем. По данным исследования, в бизнес не хотят идти 45 процентов женщин и 38 процентов мужчин. При этом чаще отказываются от идеи начать свое дело граждане старше 45 лет.

Аналитики пришли к выводу, что если налоговая и административная нагрузка будет расти и дальше, то интерес к предпринимательству массово упадет и желающих открыть бизнес будет все меньше и меньше.