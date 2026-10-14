Дорогу за 31 миллиард рублей построят в Москве

Магистраль протяженностью 11 километров будет платной

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В столице планируют построить платную магистраль. Проект дороги протяженностью около 11 км оценили в 31,6 млрд рублей, сообщает издание «Москвич».

Автодорога свяжет территорию ЗИЛа с юго-западными районами Москвы. Предполагается, что новая магистраль позволит водителям объезжать Третье транспортное кольцо.

Проект будущей магистрали предусматривает шестнадцать искусственных сооружений, включая мост через реку Москву рядом с Даниловским железнодорожным мостом. Также будут построены развязки. Проект пока проходит госэкспертизу. Работы планируют начать в этом году, а движение запустить в 2029.