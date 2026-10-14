Бросившийся на защиту хозяев от хищника щенок получил страшные раны

Щенок лайки спас хозяев от медведя в Иркутской области

Фото: Петрозаводск говорит

Историю спасения людей от медведя в Иркутской области рассказали в Ассоциации ветеринарии региона. Щенок лайки был ранен хищником, когда защищал хозяев от зверя. К счастью, питомец выжил – щенку сделали операцию и зашили глубокие раны.

Как стало известно, местные жители с собакой пошли в лес за грибами. Там столкнулись с медведем. Во время инцидента 10-месячный щенок восточносибирской лайки отвлек внимание хищного зверя – это спасло людям жизнь. Щенка с рваными ранами на шее отвезли в ветклинику.



Там собаку экстренно прооперировали и наложили швы на «обширные повреждения», как уточнили в ассоциации. Таким образом, щенка удалось спасти.

По данным источника, в октябре произошло два подобных случая. Увы, другие пострадавшие от лап медведя две собаки погибли.