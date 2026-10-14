Мужчина пошел охотиться на косулю, но сам стал добычей

В Тюменской области пенсионер погиб на охоте от случайной пули

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В Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего местного жителя. Он обвиняется в причинении смерти по неосторожности, сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным источника, 10 октября группа мужчина отправилась на охоту. Внезапно перед ними выскочила косуля. Подозреваемый выстрелил в пробегающее животное, но попал в своего 66-летнего родственника, который сидел в засаде в зоне поражения. От полученного ранения пенсионер умер на месте.

Следователи изучают обстоятельства происшествия. Расследование дела продолжается.

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