Перейти к основному содержанию
14 октября 2026
Есть новости? Звоните:
53-13-13
Мы в соцсетях:

Происшествия

Подстреленный браконьером лось вышел на трассу и умер рядом с Карелией

Инспекторы задержали подозреваемого в браконьерстве в Ленобласти
лось в лесу стоит
Фото сгенерировано Алиса AI

Раненый зверь вышел к дороге в Ленобласти. Его заметили инспекторы Дирекции особо охраняемых природных территорий региона – они проводили обычный рейд. Следом за сохатым, у которого было огнестрельное ранение, появился мужчина с собаками и расчехленным охотничьим ружьем. Через несколько минут лось умер.

О факте браконьерства сообщила пресс-служба дирекции. В каком районе Ленинградской области случилось происшествие, источники не уточнил. Патруль вызвал полицию и другие службы. 

Инспекторы с егерями задержали нарушителя и передали правоохранителям. За браконьерство предусмотрена ответственность, в том числе уголовная, уточнили в дирекции.

Рейды на особо охраняемых природных территориях региона ведутся круглый год и в любое время суток. Инспекторы выявляют стоянки нарушителей и убирают из водоемов незаконные орудия лова.

Ранее в рубрике Происшествия было опубликовано: Арестован вероятный виновник гибели 31-летней петрозаводчанки

Метки