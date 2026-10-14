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14 октября 2026
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Происшествия

Арестован вероятный виновник гибели 31-летней петрозаводчанки

В Следственном комитете рассказали, что случилось в квартире на Ключевой
руки заключенного
Фото: Алиса ИИ

В Петрозаводске предъявлено обвинение 24-летнему мужчине. Он подозревается в гибели молодой женщины, дело возбуждено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным СК, вечером 9 октября на кухне одной из квартир на улице Кемской во время совместного распития алкоголя мужчина внезапно напал на свою 31-летнюю знакомую. Он жестоко избил женщину руками и ногами, нанося удары по голове и туловищу. Потерпевшая получила травмы головы. Очевидцы вызвали скорую помощь, но прибывшие медики лишь констатировали смерть горожанки.

Подозреваемый через некоторое время был задержан. Суд принял решение заключить его под стражу. Расследование продолжается.

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