Арестован вероятный виновник гибели 31-летней петрозаводчанки

В Следственном комитете рассказали, что случилось в квартире на Ключевой

Фото: Алиса ИИ

В Петрозаводске предъявлено обвинение 24-летнему мужчине. Он подозревается в гибели молодой женщины, дело возбуждено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным СК, вечером 9 октября на кухне одной из квартир на улице Кемской во время совместного распития алкоголя мужчина внезапно напал на свою 31-летнюю знакомую. Он жестоко избил женщину руками и ногами, нанося удары по голове и туловищу. Потерпевшая получила травмы головы. Очевидцы вызвали скорую помощь, но прибывшие медики лишь констатировали смерть горожанки.

Подозреваемый через некоторое время был задержан. Суд принял решение заключить его под стражу. Расследование продолжается.