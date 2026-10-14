Пилорама рядом с автомастерской полыхала в городе горняков Карелии

Полтора десятка огнеборцев тушили пожар в Костомукше

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Огненное происшествие произошло днем во вторник, 13 октября, в Костомукше. Об этом стало известно из утренней сводки МЧС Карелии.

Сообщалось, что у дома №151 на шоссе Горняков загорелась пилорама. По информации из открытых источников, по этому адресу также находится автомастерская. В 16:01 на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре на пилораме.

Огнеборцы направились на место происшествия и через 13 минут после прибытия локализовали пожар. На месте работали 15 человек и 3 единицы техники.

На данный момент пожар полностью потушен, уточнили в ведомстве.