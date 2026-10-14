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14 октября 2026
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Происшествия

Гостевой дом загорелся на Ладоге в Карелии

Пожарные работали во вторник в деревне Ууксу
Пламя огня
Фото "Петрозаводск говорит"

Во вторник, 13 октября, в 22:20 на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в деревне Ууксу, расположенной на берегу Ладожского озера в Питкярантском округе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Карелии.

На место происшествия выехали две единицы техники и семеро спасателей. Выяснилось, что загорелся гостевой дом. Площадь пожара составила 48 квадратных метров. Совместными усилиями огонь был потушен. Причина случившегося устанавливается. О пострадавших не сообщается.

Ранее стало известно о том, что человек погиб на пожаре в отдаленном районе Петрозаводска.

Ранее в рубрике Происшествия было опубликовано: Человек погиб в Петрозаводске

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