Гостевой дом загорелся на Ладоге в Карелии

Пожарные работали во вторник в деревне Ууксу

Фото "Петрозаводск говорит"

Во вторник, 13 октября, в 22:20 на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в деревне Ууксу, расположенной на берегу Ладожского озера в Питкярантском округе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Карелии.

На место происшествия выехали две единицы техники и семеро спасателей. Выяснилось, что загорелся гостевой дом. Площадь пожара составила 48 квадратных метров. Совместными усилиями огонь был потушен. Причина случившегося устанавливается. О пострадавших не сообщается.

Ранее стало известно о том, что человек погиб на пожаре в отдаленном районе Петрозаводска.