Ребенок госпитализирован после нападения собак на платной рыбалке

В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело после травмирования мальчика животными

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В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело в отношении женщины-предпринимателя. Она обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, из-за чего пострадал ребенок, сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным ведомства, женщина принимала гостей на платной рыбалке на водоемах в городе Курганинске. Утром 10 октября на рыбалку приехал 12-летний мальчик. На территории на свободном выгуле находились четыре собаки, которые напали на школьника. Ребенок получил повреждения головы и конечностей и был госпитализирован.

По уголовному делу идет сбор доказательств. Ведется следствие.

Ранее сообщалось о том, что подстреленный браконьером лось вышел на трассу рядом с Карелией и умер.