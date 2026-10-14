Дополнительное освещение появится в парке Ямка

Новые опоры освещения и светильники появятся в популярном месте отдыха жителей Петрозаводска

Фото "Петрозаводск говорит"

В парке Ямка в Петрозаводске начались работы по модернизации уличного освещения. Об этом рассказала глава карельской столицы Инна Колыхматова.

По словам градоначальницы, в популярном месте отдыха горожан будет смонтирована новая кабельная линия длиной в 800 метров, затем специалисты установят 30 опор освещения. Помимо этого, в парке заменят 77 светильников.

Колыхматова подчеркнула важность этой территории, где ежедневно гуляют и занимаются спортом множество петрозаводчан. Теперь в парке станет светлее и комфортнее.

Ранее сообщалось о том, что ярмарка вакансий состоится в четверг в Петрозаводске.