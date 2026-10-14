Следователи выясняют обстоятельства гибели женщины на пожаре

Доследственную проверку проводят карельские следователи по факту обнаружения тела 41-летней женщины

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Тело 41-летней женщины обнаружили пожарные при ликвидации возгорания в жилом доме на улице Сулажгорского кирпичного завода. Следователи пытаются восстановить картину трагического события.

Более 20 человек были задействованы в ликвидации пожара 13 октября в доме в Петрозаводске. Погибшей был 41 год.

Следователи осмотрели место пожара. Они опрашивают очевидцев и устанавливают обстоятельства случившегося. По результатам доследственной проверки примут процессуальное решение.

Пока ведется проверка СК призвало жителей Карелии соблюдать правила пожарной безопасности, проверять электропроводку и исправность обогревателей, не оставлять без присмотра печи и работающие электроприборы, не пользоваться неисправными устройствами. Также следователи призвали граждан не курить в помещениях в состоянии опьянения.

«Петрозаводск говорит» ранее писал об аресте подозреваемого в гибели молодой женщины на Ключевой.