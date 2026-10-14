Силовики нагрянули на стройку в Прионежском районе

Задержаны трое рабочих-иностранцев – они пытались сбежать со стройплощадки

Фото: МВД Карелии

Полиция Прионежья совместно с сотрудниками МВД, УФСБ и Росгвардии Карелии проверили строительную площадку.

На объекте, как рассказали в республиканском МВД, работали 160 иностранных граждан. Силовики проверили всех рабочих-иностранцев.

В результате рейда сотрудники подразделения по вопросам миграции выявили троих иностранцев-нарушителей. Они работали на стройке без разрешительных документов.

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Так, у одного из рабочих был оформлен патент, однако работать по нему можно только в Московской области. Еще двое иностранцев, как оказалось, въехали в Россию по туристической визе и нарушили режим пребывания. Их задержали при попытке покинуть строительную площадку.

Полиция Прионежья привлекла всех нарушителей к административной ответственности.