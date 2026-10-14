Подозреваемого в магазинной краже ищет полиция Петрозаводска

Стражи порядка карельской столицы обратились за помощью к горожанам

Фото МВД по РК

Полиция Петрозаводска объявила в розыск мужчину, который попал в объектив камеры наблюдения в одном из магазинов. Ориентировка опубликована пресс-службой МВД по РК.

По данным правоохранителей, этот человек подозревается в совершении кражи из торговой точки. Что именно он мог похитить, не уточняется. Личность мужчины еще не установлена.

Всех, кто мог бы сообщить полиции ценные сведения об этом человеке, просят связаться с отделом полиции №3 по Петрозаводску.

Ранее сообщалось о том, что в Петрозаводске арестован вероятный виновник гибели 31-летней горожанки.