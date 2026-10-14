В национальном районе Карелии организована охота на медведя

Из-за увеличения числа медведей охотники Пряжинского района получили лицензию на отстрел медведя

Фото: Алина Гапеева

Жители села Ведлозеро просят защиты от нашествия медведей. Мы писали, что прогулка с собакой 25-летней девушки едва не закончилась трагедией. Минприроды Карелии отреагировало неоднозначно: факт нападения медведя в Пряжинском районе не подтвердился.

Однако ответ чиновников вызвал у сельчан не чувство защищенности, а волну возмущения. Местные власти все же взяли ситуацию под контроль.

Администрация Ведлозерского поселения сообщила, что совместно с администрацией Пряжинского национального муниципального района обратилась с письмом в Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия об увеличении числа появлений медведей в населенных пунктах Ведлозерского сельского поселения.

«В этот же день проведена встреча с охотниками, ведущими охоту в районе села Ведлозеро и деревни Юргилица. Это места появления медведей»,

– сообщили местные власти в соцсети.

Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия выделило дополнительную лицензию на добычу медведя, которая уже получена охотниками.

«Работа в данном направлении продолжается. Ситуация держится под контролем. Ждем результатов охоты», – сообщает администрация Ведлозерского сельского поселения.