Жители карельского села просят защиты от медведей

Реальные страхи людей и "творческие" отписки властей

Фото: Алина Гапеева

Текст, фото: Алина Гапеева

Недавно мы писали о случае в Ведлозере. 25‑летняя жительница села вечером 7 октября в черте населенного пункта встретила медведя. Карина Блинова выгуливала собаку на улице Промышленной в районе Рожнаволока.

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Внезапно из кустов появился медведь и стал бросаться на нее. Чтобы отбиться, девушка сама бросилась на хищника, имитируя атаку. Медведь встал на задние лапы и оказался ростом выше человека, он обошёл ее по кругу…

Испуганная девушка стала истошно кричать и визжать, собака лаяла.

"Чтобы хоть как‑то отбиться, я сама бросилась на него, имитируя атаку",

– рассказала Карина о пережитом ужасе паблику «Наша жизнь – Meijän elaigu» спустя час. Голос Карины был сорван от крика, а состояние – близкое к шоковому.

Однако в Минприроды Карелии опровергли сообщение о нападении. Эта информация оперативно была передана в работу специалистам охотнадзора, которые связались с Кариной Блиновой.

«По словам девушки, встреча с животным действительно произошла, но зверь агрессии не проявил, а, наоборот, испугался и убежал»,

– пояснили в ведомстве.

Это сообщение, опубликованное в карельских СМИ, несколько удивило Карину: «Мы общались по поводу формулировки… Именно нападения не было, так как не было прямого физического контакта… Говорили и о том, что вряд ли организуют охоту на этого медведя – нет денег…», – раскрыла подробности разговора Карина. Что тут главное, нам только предстоит догадываться.

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Судя по всему, министерские чиновники не увидели в случившемся повода для серьезного беспокойства. Ответ ведомства, который получили жители Ведлозера, многие назвали «топорным» и формальным:

«Вы что? Разве это не угроза жизни, когда медведь вставал перед девушкой на задние лапы, бегал вокруг нее кругами…. К счастью, она вырывалась из этого оцепления. А то, что медведь сразу убежал, – некий домысел. Он не поспешил скрыться, а пугал людей».

«Я живу по соседству, вчера разговаривала с девушкой. Зачем Минприроды так топорно успокаивает? В Минприроде из окна видно, что дикий зверь скрылся и не возвращается?» – возмущается активистка и журналистка села Ведлозеро Наталья Антонова.

Ее комментарий в паблике «Наша жизнь – Meijän elaigu» поддержали 15 человек. Татьяна Янченко добавила, что Минприроды «вещает из кабинета, а надо слиться с народом и тогда увидеть явь настоящую».

Пугающая статистика

Наталья Антонова поделилась в соцсетях пугающей подборкой свидетельств: жители Ведлозера все чаще сталкиваются с медведями, причем не в глухой тайге, а буквально на пороге своих домов.

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Очевидцы вспоминают и другие истории. Наталья на своей страничке рассказывает, что ребенок, качавшийся на качелях у озера, заметил крупного зверя на противоположном берегу – тогда взрослые лишь отмахнулись, приняв хищника за обычную собаку. Теперь же, после череды новых сообщений, сельчанам стало не до шуток. Кто‑то видел медведицу с медвежатами по пути в детский сад, кто‑то наткнулся на свежие следы лап по дороге на кладбище.

Сама Наталья едва не стала жертвой встречи с хозяином леса: неделю назад она гуляла с собакой в ельнике у трассы между Ведлозером и Кинермой. Пес, почуяв неладное, с визгом бросился к хозяйке, а следом раздался мощный рык и треск веток – зверь был всего в нескольких метрах. Женщине удалось добежать до машины, но этот случай заставил ее всерьез задуматься о безопасности.

«Все это говорит о том, что медведи «окучивают» Ведлозеро, но меры, к сожалению, никакие не принимаются»,

— пишет Наталья.

Люди жалуются, что не могут добиться от властей никакой оперативной информации.

По словам подписчицы соцсети, с момента появления угрозы прошло уже несколько дней. После 7 октября у администрации было два полноценных рабочих дня, чтобы отреагировать на ситуацию и предупредить сельчан, однако никакой официальной позиции до сих пор не озвучено.

Тишина в ответ на угрозу

Что особенно возмущает людей – это избирательность в информировании. Ведлозерцы заметили, что в официальном чате администрации и Совета поселения жизнь идет своим чередом: там регулярно публикуют сообщения о плановых отключениях электричества, предупреждают о телефонных мошенниках, призывают вакцинироваться от ОРВИ и информируют о графике приема прокурора.

«Все это важно, но почему в ленте нет ни слова о реальной угрозе жизни и здоровью? – недоумевают жители села – Когда речь идет о медведе, который заходит в населенный пункт, люди должны знать, как себя вести, и должны быть приняты ли хоть какие‑то меры безопасности».

В комментариях под постами люди не просто выражают страх и озабоченность, но и пытаются докопаться до причин «медвежьего нашествия».

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Среди главных версий — массовая вырубка лесов вокруг села, лишившая животных естественной среды обитания, и несанкционированные свалки рыбных отходов на Финском болоте, которые работают как приманка для хищников.

Терпение сельчан на исходе. Они требуют не отписок, а проведения экстренного совещания с участием представителей Минприроды и охотнадзора. Люди хотят видеть конкретный план действий, а не наблюдать за тем, как чиновники делают вид, что никакой проблемы не существует. О своем желании ведлозерцы сообщили в своем паблике, а также написали: в адрес чиновников:

«…Убедительно просим вас более не называть отсутствием угрозы жизни факт личной встречи человека с медведем, когда человек самостоятельно обороняется. Это, как минимум, цинично».

Свое обращение и подписи они направили главе Карелии.

«Сижу высоко, не вижу далеко»

Появление медведей около жилья людей в Карелии – не редкость. Глава республики провел совещание по проблеме выходов медведей в населенные пункты республики. Несмотря на то что в Карелии нет зафиксированных случаев нападения хищников на людей, а популяция стабильна (около 5 тысяч особей), сообщения о выходах медведей поступают регулярно – 70 обращений за 9 месяцев 2026 года.

Артур Парфенчиков на своей странице «ВКонтакте» отметил, что проблема выхода медведей в населенные пункты становится все острее.

«И хотя в Карелии не зафиксированы трагические случаи встречи косолапых с человеком, мы понимаем, что надо действовать на опережение. Работа по изменению федерального законодательства в области охоты уже идет, параллельно мы ведем свою работу», – отметил губернатор.

Глава региона дал поручения: в каждом районе и округе создать оперативные группы с участием опытных охотников для реагирования на все случаи появления медведей вблизи населенных пунктов. Обеспечить их транспортом, топливом и всем необходимым для выездов. Проработать вопрос компенсации охотникам за использование личного оружия и патронов. Рассмотреть вопрос регулирования численности в тех районах, где выходы происходят наиболее часто. Информировать жителей: люди должны знать, как себя вести при встрече с диким зверем, куда обращаться за помощью, как обезопасить свои дома и участки.

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Все это правильно, но до сих пор, кроме слов, нет ничего. Сельчане уверены: пока чиновники рассылают шаблонные отписки, хищники продолжают чувствовать себя хозяевами в населенных пунктах. Жители Ведлозера задаются вопросом: сколько еще таких «встреч» должно произойти, чтобы власти перешли от бюрократических отчетов к реальным действиям по защите людей?

«Ждем? Принимайте меры, пожалуйста!» – просит, вернее, требует Анна Никитенкова. С ней солидарны и другие жители Ведлозера.