Пенсионер на иномарке устроил себе неприятности на трассе в Карелии

Водитель не ушел от скрытого патруля и попался на опасном обгоне

Фото: Госавтоинспекция Карелии

Обгонщиком-нарушителем оказался петрозаводчанин – его опасный маневр зафиксировал скрытый патруль на трассе в Пудожском районе. Об инциденте сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Так, на 445 километре федеральной автодороги «Вологда – Медвежьегорск» водитель автомобиля Geely Atlas пошел на обгон в неположенном месте, выехав на встречку в зоне действия запрещающего знака.

Экипаж ДПС остановил нарушителя – за рулем иномарки был 62-летний житель карельской столицы.

За нарушение правил обгона петрозаводчанин или заплатит штраф в размере 7500 рублей, или до полугода может лишиться прав. Наказание назначит суд.