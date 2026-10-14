Сотни семей в одночасье остались без тепла и воды в Петрозаводске

Тепло и горячую воду отключили на Голиковке

Фото: Петрозаводск говорит

Сегодня днем, 14 октября, в Петрозаводске произошла коммунальная авария. Из-за повреждения на сетях в ряде домов Голиковки отключили теплоснабжения и горячее водоснабжение. Об аварийном отключении тепла и воды сообщила ЕДДС карельской столицы.

Так, в 15:30 остыли батареи и прекратилась подача горячей воды в домах на улицах Володарского, Машезерской, Маршала Мерецкова и Лососинской набережной.

Специалисты устраняют проблему. Сколько времени понадобится для восстановления теплоснабжения и водоснабжения, ЕДДС не сообщила.