Жильцы домов на Перевалке объединились в борьбе против ночного клуба

Злачное заведение в Петрозаводске мешает спать по ночам

фото: Петрозаводск говорит

В пристройке к дому №3 по улице Зеленая в Петрозаводске находится заведение «БариН», которое работает ежедневно с шести вечера до шести утра. На ночной бар жалуются жильцы не только этого дома, но и двух соседних: шум, музыка, пьяные разборки во дворе.

На днях жители Перевалки написали коллективное обращение в Заксобрание Карелии. Их пугают не только шум и драки, но и печь с дымоходом. По словам авторов обращения в парламент, в помещении оборудована кухня, там регулярно жарят шашлыки и прочие кебабы.

Обеспокоенные граждане просят проверить соблюдение требований пожарной безопасности, а также установить, не создает ли эксплуатация печи и дымохода угрозу жизни и здоровью людей. Подробнее читайте здесь.